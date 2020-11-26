В Бишкеке 26 ноября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 22 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Конорчок, Шоокум);
- 9.00-16.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4, отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, переулок Предгорный;
- 9.30-18.00 — новостройка «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Матисакова, Масыралиева, Эшпай, Торгой, Абаданова, Баха), отрезки улиц Ошской, Айдаралиева, Тоголока Молдо, 74, Ташкентская, 10, переулок Оренбургский.
- 24-27 ноября — жилой городок «Красный строитель», в районе, ограниченном улицей Сары-Челекской, объездной дорогой, улицами Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, Заводским переулком, на улице Элебесова, а также в районе, ограниченном улицами Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом. Подробнее
Памятные даты
Всемирный день информации
26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994-го по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.
В этот день в 1992 году состоялся I Международный форум информатизации.
Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.
Международный день сапожника
Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.
Изготовление обуви и ее починка — очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Эта профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считалась практически произведением искусства, были, вообще, на вес золота.
И хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась — этот мастер не просто ремонтирует нашу обувь, а буквально дарит ей вторую, а то и третью жизнь.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.
Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
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