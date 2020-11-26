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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 26 ноября небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День уменьшился до 9 часов 22 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (район, ограниченный улицами Шабдана Баатыра, Кок-Жар, Конорчок, Шоокум);
  • 9.00-16.00 — 12-й микрорайон, 15, 16, 19, 20, 20/2, 20/3, 20/4, отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина, переулок Предгорный;
  • 9.30-18.00 — новостройка «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Кара-Коо, Матисакова, Масыралиева, Эшпай, Торгой, Абаданова, Баха), отрезки улиц Ошской, Айдаралиева, Тоголока Молдо, 74, Ташкентская, 10, переулок Оренбургский.

  • 24-27 ноября — жилой городок «Красный строитель», в районе, ограниченном улицей Сары-Челекской, объездной дорогой, улицами Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, Заводским переулком, на улице Элебесова, а также в районе, ограниченном улицами Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом. Подробнее

Памятные даты

Всемирный день информации

26 ноября отмечается Всемирный день информации, который проводится ежегодно с 1994-го по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.

В этот день в 1992 году состоялся I Международный форум информатизации.

Информация всегда играла в жизни человечества очень важную роль. В последнее время психологи заговорили о том, что неумение пользоваться информационными технологиями и самой получаемой информацией, а вернее, контролировать ее качество и объем, приводит к так называемому информационному стрессу, что может быть чревато как социальными последствиями, так и проблемами со здоровьем.

Международный день сапожника

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых в данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.

Изготовление обуви и ее починка  очень древнее ремесло, и первоначально работа сапожника была исключительно ручным трудом. Эта профессия считалась одной из самых востребованных. А искусные сапожники, чья обувь считалась практически произведением искусства, были, вообще, на вес золота.

И хотя слово «сапожник» сегодня в нашей речи встречается редко, чаще «обувщик» или «мастер по ремонту обуви», но суть не изменилась  этот мастер не просто ремонтирует нашу обувь, а буквально дарит ей вторую, а то и третью жизнь.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174263/
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