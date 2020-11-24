Рост цен на продукты. Чиновники встретились с предпринимателями

Торговым сетям страны рекомендовали необоснованно не повышать цены на социально значимые продукты питания. Об этом сообщили в Госагентстве антимонопольного регулирования.

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По его данным, в ведомстве прошла встреча с представителями Налоговой службы, Минсельхоза, Финполиции и крупных торговых сетей Кыргызстана.

«Предприниматели говорят, что причина повышения цен на растительное масло, яйца, сахар и муку происходит из-за роста курса иностранных валют. Поставщики также повышают цены на импортируемую продукцию. В частности, яйца дорожают, потому что в Казахстане сейчас птичий грипп, и растут цены на корма», — проинформировали чиновники.

По итогам встречи ведомство внесло ряд предложений по указанным вопросам.

Напомним, что постановлением правительства на полгода введен запрет на вывоз 14 видов продуктов, в том числе и живого скота. Накануне этот вопрос подняли в парламенте, заявив, что надо снять ограничения. Министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев с такой точкой зрения не согласен.