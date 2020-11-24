10:42
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане еще 16 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 16 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали пять случаев (два в красной зоне), Чуйской области — два, Ошской — один, Джалал-Абадской — три, Баткенской — два (один в красной зоне) и по одному случаю в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях.

За сутки с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции семь медработников.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 831, из которых выздоровели 3 тысячи 552.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174197/
просмотров: 182
Версия для печати
Материалы по теме
В мире COVID-19 заразились свыше 59,1 миллиона, в Кыргызстане — более 70 тысяч
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще четыре человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 433 человека
В КР выявили 481 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 70 366
В мире COVID-19 заразились свыше 58,5 миллиона, умерли более 1,3 миллиона
В Кыргызстане еще два медика заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли еще шесть человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 349 человек
В КР выявили 304 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 69 885
В ВОЗ предупредили о риске третьей волны COVID-19 в Европе
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Садыр Жапаров помиловал осужденных. На&nbsp;свободу вышли 230 человек Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек
В&nbsp;Бишкеке проходит акция против референдума и&nbsp;изменения Конституции В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции
Бизнес
Быстрый автокредит от&nbsp;&laquo;Бай-Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; новые возможности для кыргызстанцев Быстрый автокредит от «Бай-Тушума» — новые возможности для кыргызстанцев
На&nbsp;благотворительные средства в&nbsp;Таласе построили дошкольный комплекс на&nbsp;200 мест На благотворительные средства в Таласе построили дошкольный комплекс на 200 мест
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; девять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
24 ноября, вторник
10:38
В Кочкорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка В Кочкорском районе в ДТП погибла 19-летняя девушка
10:37
В мире COVID-19 заразились свыше 59,1 миллиона, в Кыргызстане — более 70 тысяч
10:34
В Кара-Балте в квартире найден труп пенсионерки
10:26
Строительство дома возле Ореховой рощи. Судебные разбирательства начнут заново
10:25
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября