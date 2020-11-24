В Кыргызстане еще 16 медиков заразились коронавирусом

В Кыргызстане за сутки COVID-19 заразились еще 16 медицинских работников. Об этом сегодня сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали пять случаев (два в красной зоне), Чуйской области — два, Ошской — один, Джалал-Абадской — три, Баткенской — два (один в красной зоне) и по одному случаю в Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областях.

За сутки с выздоровлением выписаны из домашней самоизоляции семь медработников.

Всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 831, из которых выздоровели 3 тысячи 552.