В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 433 человека

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 433 человека. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 80 человек, Оше — 18, Чуйской области — 82, Ошской — 77, Таласской — 30, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 54, Джалал-Абадской — 50, Баткенской — 34.

За весь период выздоровели 61 тысяча 593 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.