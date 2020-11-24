В Кыргызстане за сутки выявили 481 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 124 случая, Оше — 16, Чуйской области — 176, Ошской — 22, Таласской — 14, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 67, Баткенской — 21.

С марта в республике зарегистрировали 70 тысяч 366 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.