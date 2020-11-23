Женщина напала на водителя маршрутки. Мужчина написал заявление в милицию

Водитель маршрутки № 193 написал заявление на пассажирку, которая напала на него. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, водитель рассказал: конфликт начала женщина из-за того, что он ехал медленно.

«Она потребовала ускорить движение либо вернуть деньги всем находящимся в салоне. Услышав отказ, ударила водителя несколько раз, нецензурно выражалась и самовольно взяла деньги. Позже к конфликту присоединился еще один человек и так же грубо потребовал вернуть деньги за проезд. По правилам перевозки пассажиров во время движения автомобиля им категорически запрещено создавать помехи водителю. В данном случае из-за действий пассажиров создана потенциальная аварийная ситуация и могло произойти дорожно-транспортное происшествие. Водитель маршрута З.Абдибаитов написал заявление в Свердловское УВД», — рассказали в муниципалитете.

Ранее читатель 24.kg сообщил, что пассажирка маршрутки № 193 напала на водителя.