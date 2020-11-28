Стыдно сказать. Как плохие туалеты портят имидж КР и осложняют жизнь ее жителей

В Кыргызстане проблема доступности туалетов для жителей остается одной из важных проблем. Например, в столице, даже в самом центре города найти уборную представляется практически невозможным. Единственный выход справить нужду — попроситься в магазин или точки общепита. Однако и там не всегда пойдут вам навстречу.

На минувшей неделе в мире отмечался День туалета. Это не розыгрыш, а вполне серьезная дата. Ежегодно 19 ноября принято вспоминать о клозетах, санитарии и о том, что 2,4 миллиарда человек на Земле не имеют доступа к ним. Тема актуальна и для Кыргызстана.

Вопрос туалетов не принято обсуждать, это считается чем-то постыдным. Мы зачастую забываем, что это базовая потребность человека.

А раз это не обсуждается, то и об улучшении условий и санитарно-гигиенической культуры населения умалчивается.

Убогие школьные туалеты

Это как надо не любить детей, чтобы в слякоть или мороз заставлять их справлять нужду в таких ужасных условиях?!

Вопросы доступа к уборным в Кыргызстане практически не возникают. Другой вопрос — их состояние. Особенно беспокойство вызывают школьные туалеты. Остро эта проблема стоит в регионах. Но и в столице есть учебные заведения, туалеты которых расположены на улице. Там не только не соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, но и может быть небезопасно для детей.

Журналисты не раз поднимали эту тему. Однако власти остаются равнодушными к проблеме не только школьных, но и в целом туалетов.

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«Раньше из-за отсутствия водоснабжения и канализационной системы в учебном заведении не предусматривалась уборная комната, строили туалеты на улице. Однако сейчас в большинстве регионов есть возможность создать условия, но этого не делают. Такие туалеты на сегодня опасны для детей, потому что эти дыры со временем увеличиваются, туда может упасть даже взрослый человек. Совершенно отсутствуют ограждения между кабинками, что доставляет неудобство. В школах также отсутствует туалетная комната для девочек», — рассказал 24.kg заведующий отделом профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Сагынбек Уезбаев.

Он отметил, что в большинстве случаев санитарные нормы также не соблюдают кафе и рестораны.

«На встречах и мероприятиях, посвященных гигиене, мы говорим об этих проблемах и о том, что необходимо кыргызстанцам переходить на более цивилизованные условия», — сказал специалист.

Активисты неоднократно поднимали проблему

«Как театр начинается с вешалки, так и о стране судят по туалетам» — так неоднократно пытались обратить внимание властей на проблему клозетов туроператоры. Гости из дальнего зарубежья и соседних государств частенько отзываются о Кыргызстане хорошо, пока разговор не зайдет об уборных.

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Активисты Жакшылык Матанов подчеркивает, что отстутствие чистых туалетов в местах массового посещения туристов — большой минус для всей республики. Люди приезжают в Кыргызстан за красотой, однако их расстраивает плохой сервис.

«Мы хотим развить туризм, однако иностранцы каждый раз, приезжая к нам, говорят о плохих условиях. В основном они указывают на грязные туалеты, где элементарно не соблюдены санитарные нормы. Многие предпочитают справить нужду прямо вдоль дороги или за кустом, чем использовать общественные туалеты. Очень часто их вообще нет там, где часто бывают иностранные гости. Я не говорю построить бесплатные уборные, пусть будут брать некоторую сумму, но они должны быть чистые и теплые», — заметил гражданский активист.

Какие туалеты в других странах

Читательпо имени Ринат, который проживает в Америке, прислал редакции фотографии туалетов на трак-стопах. Они предназначены для дальнобойщиков и путешественников. Расположены вдоль трасс на расстоянии от 40 до 120 километров друг от друга. Отправившись в дальний путь в Штатах, турист не будет думать, где остановиться, чтобы справить нужду. Более того, туалетом можно воспользоваться бесплатно.









По словам кыргызстанца, это самые простые общественные туалеты, расположенные вдоль трасс.

«Всегда чисто и приятно пользоваться. К сожалению, на родине вряд ли найдешь подобные уборные по дороге, к примеру, на Иссык-Куль или в Ош. По этим трассам часто ездят туристы, однако нет туалетов, а если есть, то они находятся в плачевном состоянии. В некоторых местах даже есть какие-то сооружения без потолка или дверей», — сказал он.

В интернете также можно найти снимки общественных туалетов в других государствах. Фотографии из Турции, где очень развит туризм, прислала кыргызстанка Мунара Асангазы кызы. Она несколько лет учится в этой стране. По ее словам, в Стамбуле и Анталии туалеты обычные, но их всегда содержат в чистоте.

Ни разу я не видела в Турции, чтобы в уборной было грязно. Мунара Асангазы кызы

«Мне также нравится, что здесь есть специальные детские комнаты, а также отдельные кабинки для людей с инвалидностью, чего я не видела в Кыргызстане», — рассказала Мунара Асангазы кызы.









В Дубае же все туалетные комнаты убираются после каждого посетителя. Об этом рассказала кыргызстанка Айгерим Толонбаева. По ее словам, большинство общественных туалетов в Арабских Эмиратах можно найти в торговых центрах, музеях, скверах. Это очень чистые и ухоженные помещения.

«На окраине Дубая также есть общественные туалеты. Их можно найти на автозаправочных станциях и в ресторанах. Впервые, когда я сюда приехала, была очень удивлена. Нет ни одного туалета в плохом состоянии», — говорит девушка.

Хорошие туалеты можно строить и в горах

Туалеты, соответствующие всем санитарным нормам, можно строить и там, где нет ни электричества, ни сотовой связи. Это доказал предприниматель Сергей Глуховеров, который на протяжении долгого времени работает с туристами. В прошлом году он построил туалет на берегу озера Сон-Куль, причем со всеми условиями.

«Плохие туалеты сильно портят репутацию страны. Пока выкручиваемся так: останавливаемся на заправках, где есть туалет внутри здания. Но их очень мало, а на горных дорогах вообще негде справить нужду», — отметил бизнесмен.

Он решил, что критиковать можно долго и толку от этого мало. «В 2019-м решили попробовать сломать шаблоны. Говорят, что лучше примером, а не словом вдохновлять остальных. Прошлым летом мы ставили новый юрточный городок на озере Сон-Куль на высоте более 3 тысяч метров. Там нет ни электричества, ни сотовой связи — только горы и озеро. Первоначально мы хотели поставить просто очень хороший туалет, но по мере работы приходили самые разные идеи, и мы решили прямо перебором натюнинговать уборные. Так в них были установлены сенсорные краники, горячая и холодная вода, подсветка стен, теплые полы, унитазы-инсталляции, ободки для унитазов, музыкальные колонки и лаунж-музыка. Также мы установили септики, чтобы ассенизаторская машина вывозила жидкость. Туристы в восторге!» — говорит Сергей Глуховеров.

Иностранцы приезжают пожить в юртах в горах на Сон-Куль и удивляются, что есть туалеты и душевые, как в пятизвездочном отеле.

«Молва пошла про это очень быстро, и уже многие партнеры из дальнего зарубежья требуют бронировать именно этот юрточный лагерь», — рассказывает предприниматель.

Мужчина доказал и показал наглядно, что хорошие туалеты возможно строить даже в самых отдаленных регионах. Было бы желание.