В 2020 году завершены строительство и капитальный ремонт 53 социальных объектов

Госстрой в 2020 году завершил строительство и капитальный ремонт 53 социальных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, были построены и отремонтированы 19 школ и спортзалов к ним, 4 детских сада, 14 объектов здравоохранения, 4 спорткомплекса, 1 объект культуры, 9 — водоснабжения и 2 — из раздела «Прочее».

«Работы на социальных объектах профинансированы из республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения» и Фонда развития социального партнерства по развитию регионов», — добавили в Госстрое.