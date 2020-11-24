За 10 месяцев сотрудники МЧС спасли 221 кыргызстанца

За 10 месяцев пожарно-спасательные подразделения МЧС спасли 221 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, из них при ДТП — 74, в экстремальных случаях — 44, в пожарах — 102, на водоемах — 1. Спасатели помогли 796 гражданам, попавшим в различные сложные ситуации: 33 оказана доврачебная помощь.

Сотрудники МЧС проконсультировали 3 тысячи 483 гражданина по телефону.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане за 10 месяцев в пожарах удалось спасти имущество на 4 миллиона 586 тысяч 564 сома.