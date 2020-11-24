08:30
USD 84.80
EUR 100.70
RUB 1.12
Общество

За 10 месяцев сотрудники МЧС спасли 221 кыргызстанца

За 10 месяцев пожарно-спасательные подразделения МЧС спасли 221 человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, из них при ДТП — 74, в экстремальных случаях — 44, в пожарах — 102, на водоемах — 1. Спасатели помогли 796 гражданам, попавшим в различные сложные ситуации: 33 оказана доврачебная помощь.

Сотрудники МЧС проконсультировали 3 тысячи 483 гражданина по телефону.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане за 10 месяцев в пожарах удалось спасти имущество на 4 миллиона 586 тысяч 564 сома.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174155/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Имущество на 4,5 миллиона сомов спасли в пожарах за 10 месяцев
Пожар в кафе возле кинотеатра «Ала-Тоо» локализован
В Бишкеке за прошедшие сутки милиционеры устроили в приют 29 бездомных
В Ноокенском районе «Нива» упала с обрыва. Погибли два человека
В Кадамджайском районе от полученных при пожаре ожогов умер мужчина
В центре Бишкека загорелся Lexus
Пострадавшие торговцы Орто-Сайского рынка жалуются на безразличие администрации
По факту пожара на Орто-Сайском рынке возбуждено уголовное дело
Торговцы Орто-Сайского рынка о возможных причинах и последствиях ночного пожара
Видео тушения пожара на Орто-Сайском рынке опубликовало МЧС
Популярные новости
В&nbsp;Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций В Конституции предлагают прописать кыргызский как язык общения других наций
Камчыбек Ташиев встретился с&nbsp;приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым Камчыбек Ташиев встретился с приближенным Матраимова Мунарбеком Сайпидиновым
Садыр Жапаров помиловал осужденных. На&nbsp;свободу вышли 230 человек Садыр Жапаров помиловал осужденных. На свободу вышли 230 человек
В&nbsp;Бишкеке проходит акция против референдума и&nbsp;изменения Конституции В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции
Бизнес
На&nbsp;благотворительные средства в&nbsp;Таласе построили дошкольный комплекс на&nbsp;200 мест На благотворительные средства в Таласе построили дошкольный комплекс на 200 мест
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; девять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
24 ноября, вторник
08:25
За две недели мясо в Кыргызстане подорожало еще на 20-50 сомов За две недели мясо в Кыргызстане подорожало еще на 20-5...
08:11
За 10 месяцев сотрудники МЧС спасли 221 кыргызстанца
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 ноября, понедельник
23:49
Разработана первая социальная сеть для сексуальных игр
23:12
Партию «Реформа» покинули девять членов, в том числе заместители председателя
23:12
Состоялся выход видеоигры с Конором Макгрегором
22:41
В Кыргызстане за 10 месяцев зарегистрировали 28 случаев ботулизма
22:13
Имущество на 4,5 миллиона сомов спасли в пожарах за 10 месяцев