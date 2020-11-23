Вышку возле села Максат в Баткене таджикская сторона установила полгода назад

Смотровая вышка на кыргызско-таджикской границе установлена полгода назад и находится на территории соседней страны. Об этом 24.kg сообщил глава села Максат Лейлекского района Кубат Нышанов.

По его словам, смотровая вышка расположена в 500 метрах от границы на территории Таджикистана.

«Вышка установлена полгода назад на территории РТ. Это не спорный участок. Соответствующие службы проинформированы», — пояснил Кубат Нышанов.

Фото из интернета

Напомним, что 16 сентября 2019 года в селе Максат Баткенской области на кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка. После переговоров по требованию таджикской стороны власти Кыргызстана убрали смотровую вышку на приграничной зоне.