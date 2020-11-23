24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-15.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной;

9.30-14.00 — отрезки улиц Ереванской, Осмонкула, Суюмбаева, Огонбаева, проспекта Чуй;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-54, Манаса), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, 15-я, Абаданова), улица Белинского, переулок Таласский;

13.00-17.00 — отрезки улиц Панфилова, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, Больничный тупик.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Пригородное (улицы 8 Марта, Марата, Широкая, Нижняя), Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Прохладное (улицы Коммунарская, Набережная, переулок Зеленый), Беш-Кунгей (улицы Ткачева, Таранчиева, Сарбагыш, Школьная), Гроздь (улицы Верхний Ат-Баши, Мелиораторов, Участок), Зерноток (улицы Радужная, Мадиева), жилмассив «Кырман» (улица Шабдана Баатыра), микрорайон «Учкун» (улицы Манас, 50 га, 20 га); Сокулукский РЭС 10.00-15.00 — села Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошары), Жыламыш (улицы Садогород, Водозабор, Байтору);

9.00-17.00 — села Манас (улицы Проектируемая, Дружбы), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победы, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Новопавловка (улица Проектируемая, 19-102б, 82-301, 121, 134, 185а, 302-304), Гавриловка (улица Школьная, переулки Школьный, Горького), город Шопоков (улицы Полевая, Западная, переулок Железнодорожный);

8.30-17.00 — села Манас (улицы Совхозная, Широкая, Западная, Комсомольская, Северная, тупик Северный), Студенческое (улицы Артезианская, Новосадовая, Садовая, переулок Новосадовый);

9.30-18.00 — села Сокулук (улицы Восточная, Монолит, Первомайская, переулок Первомайский), Шалта (улицы Западная, Шукуралиева, Жусупбек, К.Алмазбеков); Жайылский РЭС 10.00-17.00 — села Арал, Айдарбек, Ак-Башат, Новониколаевка (улицы Западная, Ленина, Центральная, Зеленая, Комсомольская, Советская, Школьная, Свердлова, Пушкина, Луговая, Пионерская), Сары-Булак (улицы Ленина, Токтогула), Кызыл-Дыйкан (улицы Мамбеталиева, С.Болокбаева, Богышан, Арчалуу); Кантский РЭС 8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Линейная, Береговая, Строительная, Чкалова, Иссык-Атинская), Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского), Туз (улицы Кыдыкеева, Максутбаева, Осмонова), Ленинское (улицы Полевая, Садовая);

10.00-15.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, 103-135, Садовая, 2-24, Кирпичная, 1-21, Строительная, 3-35, Мичурина, Логвиненко, Белинского, Крупской, Западная, Луговая, Чкалова, Заречная, Мира, район магазина «Норус»); Панфиловский РЭС 9.00-17.00 — Кайынды (улица Мира), село Панфиловское (улица Южная); Чуйский РЭС 9.00-17.00 — село Калиновка (улицы Турусбекова, Киргизская); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Кара-Булак (улица Малдыбаева).