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Общество

Пограничники пресекли вывоз контрабанды на 215 тысяч сомов

Пограничники Ала-Букинского и Айдаркенского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГКНБ пресекли вывоз контрабандного груза за пределы территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.

По ее информации, в местности Монол Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники и работники ГКНБ задержали двух граждан Кыргызстана — 20 и 18 лет, которые намеревались перевезти контрабандный груз — обогреватели и алкогольную продукцию на территорию Узбекистана незаконным путем вне пункта пропуска.

«В местности Достук Кадамджайского района Баткенской области пограничники и сотрудники ГКНБ обнаружили и задержали грузовую автомашину «Мерседес Даймлер-Крайслер» под управлением 31-летнего гражданина КР, который намеревался незаконно вне пункта пропуска провезти из Кыргызстана на территорию Узбекистана товары народного потребления», — рассказали в пресс-службе.
 
Общая стоимость задержанного груза составила более 215 тысяч сомов. В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанных передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174130/
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