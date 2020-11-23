Пограничники пресекли вывоз контрабанды на 215 тысяч сомов

Пограничники Ала-Букинского и Айдаркенского пограничных отрядов совместно с сотрудниками ГКНБ пресекли вывоз контрабандного груза за пределы территории Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГПС.



По ее информации, в местности Монол Аксыйского района Джалал-Абадской области пограничники и работники ГКНБ задержали двух граждан Кыргызстана — 20 и 18 лет, которые намеревались перевезти контрабандный груз — обогреватели и алкогольную продукцию на территорию Узбекистана незаконным путем вне пункта пропуска.



«В местности Достук Кадамджайского района Баткенской области пограничники и сотрудники ГКНБ обнаружили и задержали грузовую автомашину «Мерседес Даймлер-Крайслер» под управлением 31-летнего гражданина КР, который намеревался незаконно вне пункта пропуска провезти из Кыргызстана на территорию Узбекистана товары народного потребления», — рассказали в пресс-службе.

Общая стоимость задержанного груза составила более 215 тысяч сомов. В обоих случаях после оформления соответствующих документов задержанных передали сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.