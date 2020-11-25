В Бишкеке 25 ноября облачно. Температура воздуха ожидается +3 градуса. День уменьшился до 9 часов 24 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Анкара, Виноградная);

9.00-14.00 — отрезки улиц Белорусской, Юнусалиева, переулок Сонкульский;

9.00-18.00 — село Кок-Жар (улица Кок-Жарская);

9.30-13.00 — отрезки улиц Салиевой, Кантемировской, Комсомольской, Шайыр;

9.30-15.00 — отрезки улиц Абдрахманова, Куренкеева, Фирсова, Мичурина;

9.30-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас» (1-я, 2-я улицы, улица Анкара), отрезки улиц Тоголока Молдо, Жибек Жолу, Коенкозова (район церкви), Садырбаева, Курчатова;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-1, Чуй-2, Чуй-5, Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-54), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Баба-Ата, Шербет, Мин-Куш, Сулуу-Тор).

24-27 ноября — жилой городок «Красный строитель», в районе, ограниченном улицами Сары-Челекской, объездной дорогой, Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, Заводским переулком, на улице Элебесова, а также в районе, ограниченном улицами Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом. Подробнее

Памятные даты

Родился 6-миллионный кыргызстанец

Фото аппарата правительства КР. Темир Сариев вручил семье ключи от квартиры

Это случилось 25 ноября 2015 года. Девочка родилась в Оше в семье полковника Алмаза Кожошева. Вес новорожденной составил 3 килограмма 870 граммов.

У матери девочки, 39-летней Рахат Белековой, это шестой ребенок. В семье есть три мальчика и две девочки.

Родителям 6-миллионной кыргызстанки вручили сертификат на получение квартиры.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Фото из интернета. Белая ленточка — символ против всех форм насилия над женщинами, сохранения материнства

Женщины-активистки всего мира с 1981 года отмечают 25 ноября День против насилия. А 17 декабря 1999-го Генеральная Ассамблея ООН объявила 25 ноября Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

По данным ООН, 35 процентов женщин и девочек в мире подвергаются разным формам физического и/или сексуального насилия. До 30 миллионов девочек до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Кусеин Кольбаев Родился 25 ноября 1908 года в селе Кок-Джар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель. В 1925-м его в числе первых комсомольцев Киргизии направили на учебу в Тверь. «Первый инженер» — так называли Кольбаева на всех постах, куда бы его ни направляли и ни выдвигали. Внес большой вклад в развитие и укрепление материально-технической базы транспортного и дорожного хозяйства Кыргызстана. Большое внимание уделял подготовке и обучению квалифицированных кадров для всей отрасли. Инициатор создания в 1957 году Фрунзенского автодорожного техникума, открытия факультетов, имеющих отношение к транспорту. В 1953-1971 годах — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР. Фото из интернета. Тоннель через перевал Тоо-Ашуу носит имя Кусеина Кольбаева Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку. Умер 17 февраля 1981-го. Родился государственный деятель Керимжан Кунакунов Фото из интернета. Керимжан Кунакунов Родился 25 ноября 1938 года в селе Чон-Арык Чуйской области. Заслуженный экономист КР. Более 40 лет работал на ответственных и руководящих должностях в финансово-экономической системе страны. Стоял у истоков формирования финансово-кредитной системы Кыргызской Республики. Избирался народным депутатом Верховного Совета Киргизской ССР двух созывов. Был министром финансов Киргизской ССР и первым министром финансов независимого Кыргызстана (1986-1992), государственным советником президента (1992), директором Государственной налоговой инспекции (1992-1995). Скончался 11 апреля 2016-го в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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