В Бишкеке частная школа «Нова Скул» работает без лицензии. Родители недовольны

В Бишкеке частная школа «Нова Скул» работает без лицензии. Об этом 24.kg сообщила мать первоклассника Эркаим Бактыбекова.

По ее словам, обучение в школе стоит 7 тысяч сомов в месяц плюс транспортные расходы — 2-3,5 тысячи. «О наборе детей я узнала из интернета. Привлекли тем, что предлагали два иностранных языка — английский и арабский. Проехала, посмотрела здание. Накануне 1 сентября я просила показать лицензию, мне сказали, что она находится в офисе учредителей, и обещали показать позже, но до сих пор этого не сделали. Если я захочу перевести ребенка в другую школу, то мне не дадут никаких документов», — сказала Эркаим Бактыбекова.

Она добавила, что сейчас там обучается 75 детей, один нулевой и три первых класса.

В пресс-службе Минобразования 24.kg подтвердили, что «Нова Скул» не имеет лицензии. «Финполиция должна проверить учреждение. По законодательству работать школа может только на основании лицензии», — подчеркнули в ведомстве.

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Согласно базе данных Минюста, руководителем школы является Тамара Акунова. Она же и Райхан Омурбекова являются учредителями. Образовательное учреждение зарегистрировано 24 августа 2020 года.

В самой школе сообщили, что задержки с получением лицензии возникли из-за перепрофилирования жилого помещения, а детей обучали согласно договору об оказании образовательных услуг, «который родители подписали добровольно».

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