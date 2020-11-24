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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 24 ноября без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 26 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Ереванской, Осмонкула, Суюмбаева, Огонбаева, проспекта Чуй;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-54, Манаса), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, 15-я, Абаданова), улица Белинского, переулок Таласский;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Панфилова, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, Больничный тупик.

  • 24-27 ноября — жилой городок «Красный строитель», в районе, ограниченном улицей Сары-Челекской, объездной дорогой, улицами Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, Заводским переулком, на улице Элебесова, а также в районе, ограниченном улицами Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом. Подробнее

У кого намечается той

Кайрат Примбердиев

Родился 24 ноября 1985 года в селе Ылай-Талаа Ошской области. Певец.

Памятные даты

Инаугурация президента Сооронбая Жээнбекова

Султана Досалиева
Фото Султана Досалиева. Удостоверение президента

24 ноября 2017 года в Государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.

Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считается официально вступившим в должность президента.

Он избран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.

На инаугурацию приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010-го.

Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года ушел в отставку.

Люди, которые меняли мир

Родился художник Анатолий Арефьев

из интернета
Фото из интернета. Анатолий Арефьев

Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.

С 1947-го работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета во Фрунзе, а с 1949-го — главным художником этого театра.

За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей. Среди них «Кармен» Жоржа Бизе (1949), «Лебединое озеро» Петра Чайковского (1949), «Князь Игорь» Александра Бородина (1954), «Токтогул» Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева и Владимира Фере (1958), «Неизвестный солдат» Константина Молчанова (1967).

Работая главным художником театра, Анатолий Арефьев занял ведущее место в кыргызском декоративном искусстве.

Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.

Умер 28 января 1989-го в Днепропетровске. Похоронен в Москве.

Родился сценограф Абдусалам Абдурахманов

open.kg
Фото open.kg. Абдусалам Абдурахманов

Родился 24 ноября 1940-го в селе Лейлек Ошской области.

В 1966-1973 годах работал в Кыргызском государственном академическом театре декоратором, затем — заведующим отделом декорации и постановочной частью, в 1980-м — в редакции еженедельника «Кыргызстан маданияты».

С 2000 года — член Союза художников Кыргызской Республики.

Художник-постановщик многих известных спектаклей Кыргызского национального академического театра драмы.

Куда сходить

Культура

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.

Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174105/
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