В Бишкеке 24 ноября без осадков. Температура воздуха ожидается +2 градуса. День уменьшился до 9 часов 26 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Осмонкула, Древесной;
- 9.30-14.00 — отрезки улиц Ереванской, Осмонкула, Суюмбаева, Огонбаева, проспекта Чуй;
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-54, Манаса), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, 15-я, Абаданова), улица Белинского, переулок Таласский;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Панфилова, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, Больничный тупик.
- 24-27 ноября — жилой городок «Красный строитель», в районе, ограниченном улицей Сары-Челекской, объездной дорогой, улицами Киргизской, Логвиненко, Курманалиева, Зеленой, Новой, Колхозной, Заводским переулком, на улице Элебесова, а также в районе, ограниченном улицами Коллективной, Аул, Новосельской и Малым Чуйским каналом. Подробнее
У кого намечается той
Кайрат Примбердиев
Родился 24 ноября 1985 года в селе Ылай-Талаа Ошской области. Певец.
Памятные даты
Инаугурация президента Сооронбая Жээнбекова
24 ноября 2017 года в Государственной резиденции «Ала-Арча» новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков принес присягу.
Председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова вручила ему удостоверение, нагрудный знак и штандарт главы государства. С этого момента Сооронбай Жээнбеков считается официально вступившим в должность президента.
Он избран 15 октября: за него проголосовали 54,77 процента избирателей.
На инаугурацию приглашены 450 гостей, среди них Герои КР, деятели культуры, искусства, члены кабмина, депутаты Жогорку Кенеша, участники и семьи погибших 7 апреля 2010-го.
Сооронбай Жээнбеков 15 октября 2020 года ушел в отставку.
Люди, которые меняли мир
Родился художник Анатолий Арефьев
Родился 24 ноября 1918 года в Ставрополе Самарской губернии. Советский художник-сценограф, народный художник СССР и Киргизской ССР.
С 1947-го работал художником-сценографом в Кыргызском театре оперы и балета во Фрунзе, а с 1949-го — главным художником этого театра.
За более чем 30-летнюю творческую жизнь оформил более 70 оперных и балетных спектаклей. Среди них «Кармен» Жоржа Бизе (1949), «Лебединое озеро» Петра Чайковского (1949), «Князь Игорь» Александра Бородина (1954), «Токтогул» Владимира Власова, Абдыласа Малдыбаева и Владимира Фере (1958), «Неизвестный солдат» Константина Молчанова (1967).
Работая главным художником театра, Анатолий Арефьев занял ведущее место в кыргызском декоративном искусстве.
Сцена, на которой проходил заключительный концерт Декады кыргызской литературы и искусства в Москве в 1958 году, декорирована группой художников под руководством Анатолия Арефьева.
Умер 28 января 1989-го в Днепропетровске. Похоронен в Москве.
Родился 24 ноября 1940-го в селе Лейлек Ошской области.
В 1966-1973 годах работал в Кыргызском государственном академическом театре декоратором, затем — заведующим отделом декорации и постановочной частью, в 1980-м — в редакции еженедельника «Кыргызстан маданияты».
С 2000 года — член Союза художников Кыргызской Республики.
Художник-постановщик многих известных спектаклей Кыргызского национального академического театра драмы.
Куда сходить
Культура
- «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева приглашает на несколько выставок.
Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».
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