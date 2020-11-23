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Общество

Учителя английского языка в Таш-Кумыре восстановили в должности

Учителя английского языка в Таш-Кумыре восстановили в должности. Об этом 24.kg сообщила она сама.

По словам Мээрим Камчыбековой, сейчас она вышла на работу и снова преподает английский язык в школе.

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«Меня восстановили, также восстановили и мою трудовую книжку, которую ранее испортила директор школы. Они признали, что незаконно меня уволили», — сообщила женщина.

Напомним, ранее в редакцию 24.kg обратилась учитель из Таш-Кумыра Мээрим Камчыбекова с жалобой, что директор школы имени Ленина в городе Таш-Кумыре Кундузкан Сооронова уничтожила ее трудовую книжку.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174084/
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