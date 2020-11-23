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Общество

Мэрия израсходовала 419 тонн соли для борьбы со снегом на дорогах

Коммунальные службы начали очистку столичных улиц и тротуаров от снега ночью и к утру израсходовали 419 тонн технической соли. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, сегодня работают 26 сотрудников дорожно-эксплуатационного отдела (ДЭО) с привлечением 38 единиц спецтехники.

«В штатном режиме работают порядка 665 дворников, 121 грузчик «Тазалыка», сотрудники ДЭО и команда из ста человек по вывозу твердых бытовых отходов», — добавили в муниципалитете.

По уборке снега, льда, посыпке солью проезжей части дорог и тротуаров на остальной территории горожане могут отправлять обращения на WhatsApp столичной мэрии: 0554182185 или звонить по номерам 1840 и 1850 круглосуточно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174036/
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