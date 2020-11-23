В Новопавловке при пожаре погиб 88-летний мужчина

В Сокулукском районе в результате пожара скончался 88-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.



По ее данным, возгорание произошло в частном доме в селе Новопавловка.



«Скончался 88-летний мужчина. Дом площадью 40 квадратных метров сгорел полностью. Причина возгорания — неосторожное курение», — сообщили в МЧС.