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Общество

В Новопавловке при пожаре погиб 88-летний мужчина

В Сокулукском районе в результате пожара скончался 88-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, возгорание произошло в частном доме в селе Новопавловка.

«Скончался 88-летний мужчина. Дом площадью 40 квадратных метров сгорел полностью. Причина возгорания — неосторожное курение», — сообщили в МЧС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174032/
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