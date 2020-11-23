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Общество

Бесплатное тестирование на ВИЧ проводят на крупных рынках Бишкека

На рынках Бишкека начали проводить бесплатное тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С. Об этом сообщили в Республиканском центре «СПИД».

По его данным, тестирование проводят в рамках месячника, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тестирование проходит с 10.00 до 15.00 до 1 декабря включительно.

График и места проведения мобильного тестирования:

  • 23 и 24 ноября — Ошский рынок;
  • 25 и 26 ноября — Аламединский рынок;
  • 27 и 28 ноября — рынок «Сары-Озон»;
  • 29 ноября — рынок «Мадина»;
  • 30 ноября — рынок «Дордой-Дыйкан»
  • 1 декабря — рынок «Орто-Сай».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174028/
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