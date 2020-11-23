Бесплатное тестирование на ВИЧ проводят на крупных рынках Бишкека

На рынках Бишкека начали проводить бесплатное тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С. Об этом сообщили в Республиканском центре «СПИД».
По его данным, тестирование проводят в рамках месячника, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тестирование проходит с 10.00 до 15.00 до 1 декабря включительно.
График и места проведения мобильного тестирования:
- 23 и 24 ноября — Ошский рынок;
- 25 и 26 ноября — Аламединский рынок;
- 27 и 28 ноября — рынок «Сары-Озон»;
- 29 ноября — рынок «Мадина»;
- 30 ноября — рынок «Дордой-Дыйкан»
- 1 декабря — рынок «Орто-Сай».