Бесплатное тестирование на ВИЧ проводят на крупных рынках Бишкека

На рынках Бишкека начали проводить бесплатное тестирование на ВИЧ, сифилис, гепатиты B и С. Об этом сообщили в Республиканском центре «СПИД».

По его данным, тестирование проводят в рамках месячника, посвященного Всемирному дню борьбы со СПИДом. Тестирование проходит с 10.00 до 15.00 до 1 декабря включительно.

График и места проведения мобильного тестирования: