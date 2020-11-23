Конституционные поправки могут поставить под угрозу бастион свободы слова

Норвежский Хельсинкский комитет выразил обеспокоенность после ознакомления с проектом новой Конституции Кыргызстана, размещенной на веб-сайте Жогорку Кенеша. По мнению комитета, среди предлагаемых важных изменений есть положения, которые могут серьезно навредить свободе слова в стране.

«Совершенно очевидно, что ценности и традиции людей в Кыргызстане следует уважать, — отметил Ивар Дале, старший советник по политике Норвежского Хельсинкского комитета. — Однако запрещение публикаций, которые, цитирую, «наносят вред нравственности и культуре народа Кыргызстана», означает открыть ящик Пандоры, что может серьезно нарушить право того же народа на свободу слова».

Проект Конституции, опубликованный 17 ноября 2020 года, направлен на расширение полномочий президента и ограничение полномочий законодательной власти. Данный проект, вероятно, будет вынесен на референдум 10 января 2021 года, одновременно с проведением первых президентских выборов в Кыргызстане с тех пор, как президент страны ушел в отставку в октябре.

«Демократические ценности сильны в Кыргызстане, но это также ценности, которые требуют постоянной защиты Конституцией. Уважение всеобщих прав человека обеспечивает уважение к кыргызской культуре. Свобода слова и свободы СМИ являются частью этой культуры, как и должно быть во всех странах», — отметил Гуннар Экелев-Слайдал, исполняющий обязанности генерального секретаря Норвежского Хельсинкского комитета.

«Норвежский Хельсинкский комитет будет внимательно следить за развитием событий в Кыргызстане в ближайшее время. Мы призываем международные органы по правам человека, такие как Комитет ООН по правам человека, и иностранные правительства, инвестирующие в Центральную Азию, сделать то же самое», — отмечается в заявлении комитета.