В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 349 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 349 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 112 человека, Оше — 1, Чуйской области — 44, Ошской — 29, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 54, Баткенской — 70.

За весь период выздоровели 61 тысяча 160 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.