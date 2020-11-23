В Кыргызстане за сутки выявили 304 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 101 случай, Оше — 2, Чуйской области — 51, Ошской — 19, Таласской — 16, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 32, Джалал-Абадской — 72, Баткенской — 8.

С марта в республике зарегистрировали 69 тысяч 885 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.