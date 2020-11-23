В ВОЗ предупредили о риске третьей волны COVID-19 в Европе

Третья волна коронавируса может начаться в первые месяцы 2021 года, если страны Европы не выстроят инфраструктуру для борьбы с ним, заявил спецпосланник ВОЗ по COVID-19 Дэвид Набарро в интервью Solothurner Zeitung. Об этом сообщает РБК.

По его словам, во время первой волны этого не произошло.

«Европейская реакция была недостаточной. Им не удалось построить необходимую инфраструктуру в летние месяцы, после того как они взяли под контроль первую волну. А теперь у вас вторая волна. Если они не построят инфраструктуру сейчас, у них будет третья волна в начале следующего года», — предупредил Набарро.



Дэвид Набарро подчеркнул, что необходимо на местном уровне в каждой стране организовать процесс выявления инфицированных людей, а также прерывать цепочки зараженных и сдерживать локальные вспышки вируса.

«Задача многих западноевропейских стран — снова взять вирус под контроль, не прибегая к изоляции. Потому что это чрезвычайно грубый инструмент. Вы платите за это высокую цену», — отметил он.



