В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 517 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 517 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 104 человека, Оше — 16, Чуйской области — 101, Ошской — 62, Таласской — 15, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 48, Джалал-Абадской — 88, Баткенской — 76.

За весь период выздоровели 60 тысяч 811 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.