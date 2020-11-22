В Кыргызстане за сутки выявили 432 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 138 случаев, Оше — 27, Чуйской области — 62, Ошской — 26, Таласской — 10, Нарынской — 15, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 37.

С марта в республике зарегистрировали 69 тысяч 581 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.