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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 432 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 69 581

В Кыргызстане за сутки выявили 432 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 138 случаев, Оше — 27, Чуйской области — 62, Ошской — 26, Таласской — 10, Нарынской — 15, Иссык-Кульской — 51, Джалал-Абадской — 66, Баткенской — 37.

С марта в республике зарегистрировали 69 тысяч 581 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173998/
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