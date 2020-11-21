В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 505 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 505 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровели 103 человека, Оше — 24, Чуйской области — 113, Ошской — 55, Таласской — 15, Нарынской — 4, Иссык-Кульской — 59, Джалал-Абадской — 53, Баткенской — 79.

За весь период выздоровели 60 тысяч 294 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.