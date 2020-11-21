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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 447 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 69 149

В Кыргызстане за сутки выявили 447 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 200 случаев, Оше — 16, Чуйской области — 86, Ошской — 25, Таласской — 20, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 49, Джалал-Абадской — 29, Баткенской — 17.

С марта в республике зарегистрировали 69 тысяч 149 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173948/
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