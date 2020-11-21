Инфекционная больница в Нарыне. Завершены основные строительные работы

Готовность экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в Нарыне составляет 89 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, работы начаты в августе 2020 года, проектная мощность объекта — 70 койко-мест. Финансирование строительства ведется за счет средств Фонда социального партнерства по развитию регионов, выделено 45 миллионов сомов.

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«Подрядная организация завершила основные строительные работы здания. Завершаются внутренняя отделка, монтаж систем канализации и водоснабжения, вентиляции, отопления, пожаротушения, установка внутренних дверных блоков, отмостка, наружная система водоснабжения и канализации, монтаж арычных лотков», — отметили в ведомстве.

В Госстрое добавили, что для больницы закуплены необходимые медицинское оборудование, мебель и инвентарь. Также проводятся работы по оснащению больниц централизованной системой подачи жидкого кислорода и газификатором.