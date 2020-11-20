Адвокат считает, что Асанэмир Абыкулов невиновен в убийстве Улана Салянова

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

Суд перешел к прениям сторон.

Адвокат одного из обвиняемых Асанэмира Абыкулова Икрамидин Айткулов заявил, что его подзащитный не совершал убийства брата экс-главы надзорного органа.

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По его словам, обвиняемые не имели умысла убивать Улана Салянова, они пришли в его дом для того, чтобы совершить грабеж. Адвокат просил суд прекратить дело в части убийства.

В ходе выступления между адвокатом и потерпевшей стороной произошла перепалка.

Родственники погибшего сказали, что адвокат ведет себя неподобающе по отношению к семье погибшего. В частности, они заявили, что Асанэмир Абыкулов является организатором убийства.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.