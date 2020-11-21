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Общество
Сюжет: COVID-19

Ситуация с COVID-19 опасная. В Токмаке запретили массовые мероприятия

В Токмаке запретили проводить массовые мероприятия — юбилейные даты, тои, поминки. Об этом сообщили в мэрии города.

По ее данным, коллегия муниципалитета решила принимать жесткие меры по отношению к ресторанам и кафе, рынкам, транспорту в случае нарушения ими санитарно-эпидемиологических норм и требований.

«Несмотря на все проведенные работы, эпидобстановка в Токмаке остается опасной, ежедневно увеличивается число обращающихся с симптомами ОРВИ. Опасность заражения возникает из-за несоблюдения эпидемиологических предписаний в общественных местах, то есть подавляющее число горожан не соблюдает социальную дистанцию и не носит маски», — проинформировали в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173907/
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