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Общество

Киоски, заборы, реклама, силомеры. Что демонтировала мэрия в Бишкеке

Управление землепользования и строительства (УЗС) столичного муниципалитета и спецподразделение муниципального предприятия «Тазалык» продолжают очистку города от незаконных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, на этой неделе демонтированы павильон возле строящегося парка на пересечении улиц Боталиева и Манаса и самовольно установленный шлагбаум, расположенный напротив магазина «Евразия» на перекрестке улиц Киевской и Абдрахманова.

После разъяснительных бесед в добровольном порядке убраны точка быстрого питания «Оазис» на проспекте Чингиза Айтматова и два контейнера в микрорайоне № 7.

«Не остались без внимания и незаконные заборы. Мы остановили незаконное строительство забора на муниципальной территории на улице Красной, 172/2. А на улице Космической длина демонтируемого забора составила 40 метров. Устранено аналогичное нарушение и на перекрестке улиц Усенбаева и Токтогула», — отметили в муниципалитете.

В связи с отсутствием разрешительных документов совместно с представителями МП «Бишкекреклама» в ходе рейдов демонтированы 62 рекламные конструкции, штендеры и силомеры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173904/
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