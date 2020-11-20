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Общество

В Бишкеке появился музей истории Кыргызской государственной медицинской академии

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева приняла участие в церемонии открытия конференц-холла и музея истории Кыргызской государственной медицинской академии имени Исы Ахунбаева. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

«За 80 лет существования учебное заведение выпустило свыше 40 тысяч квалифицированных специалистов. Сегодня Медицинская академия выполняет государственный заказ по подготовке медицинских кадров, в том числе для стран ближнего и дальнего зарубежья. Образовательный процесс ведется на трех (кыргызском, русском и английском) языках», — отметила Эльвира Сурабалдиева.

«Врач — это очень благородная и гуманная профессия. Она требует умения сопереживать пациенту, относиться к нему с любовью, не быть равнодушным к чужой беде. Благодаря вашей кропотливой работе, в том числе в красной зоне, были спасены многие жизни», — добавила она.

Вице-премьер-министр призвала соотечественников строго соблюдать санитарно-гигиенические требования, включая масочный режим и социальное дистанцирование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173903/
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