В Бишкеке 23 ноября днем ясно. Температура воздуха ожидается −1 градус. День уменьшился до 9 часов 28 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-12.00 — Ошский рынок;

9.00-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2, 36/2;

9.00-14.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «44 га»;

9.30-14.00 — отрезок улицы Торекула Айтматова, переулок Таймырский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Куренкеева, Федорова, Эркиндик, Малиновой, Баялинова, Осмонкула, Древесной, 5-й микрорайон, 43, 44;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы, Манаса), «Арча-Бешик» (14-я и 15-я улицы, улицы Абаданова);

11.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 74-80;

13.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Морозова, Гражданской, Огонбаева, проспекта Чуй.

У кого намечается той

Айгуль Рыскулова

Родилась 23 ноября 1964 года. Полномочный представитель Кыргызстана в комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете СНГ.

Айнура Осмонова

Родилась 23 ноября 1971 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Эльвира Сурабалдиева

Родилась 23 ноября 1978 года в городе Фрунзе. Вице-премьер-министр КР.

Памятные даты

Международный день акварели

Фото open.kg. Урумбай Ахунов. Будни кишлака, 1949 год

Инициатором учреждения праздника в 1991 году стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо, будучи выдающимся художником-акварелистом, а также убежденным в том, что акварель способна не хуже живописи маслом передавать красоту мира.

Во многом благодаря усилиям этого человека во второй половине XX века возрождается интерес к акварели.

Современные художники, работающие в технике акварели, используют не только классические акварельные краски и кисти, но и появившиеся акварельные карандаши, восковые мелки для проработки отдельных элементов и фрагментов картины.

День рождения компьютерной игры World of Warcraft

Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра, разработанная и издаваемая компанией Blizzard Entertainment.

Действие World of Warcraft происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft, игра тесно связана с предыдущими играми серии — стратегиями в реальном времени; каждый игрок управляет одним персонажем и может взаимодействовать с другими игроками в общем виртуальном мире.

Игра анонсирована в 2001 году и выпущена 23 ноября 2004 года.

В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной в мире с числом подписчиков свыше 10 миллионов человек; на пике популярности игры в октябре 2010 года это число превышало 12 миллионов.

Игра получила множество наград, включая Gamespot’s Game of the Year Award как лучшая игра 2004 года.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Муратбек Рыскулов Фото kino-teatr.ru. Муратбек Рыскулов в фильме «Легенда о ледяном сердце» (1957) Родился 23 ноября (6 декабря) 1909 года (по другим источникам — 1 декабря и в 1899 году) в селе Чаек. Советский кыргызский актер театра и кино, народный артист СССР. С 1941 года — актер Кыргызского драматического театра, где сыграл более 40 ролей. Снимался в кино с 1949 года. Снялся в таких фильмах, как «Алитет уходит в горы», «Илья Муромец», «Песня табунщика», «Далеко в горах», «Токтогул», «Девушка Тянь-Шаня», «Небо нашего детства», «Выстрел на перевале Караш», «Поклонись огню» и многих других. Долгие годы возглавлял Кыргызское театральное общество. Депутат Верховного совета Киргизской ССР трех созывов. Умер 1 февраля 1974 года. Родился актер Денизбек Чалапинов Фото пресс-службы киностудии «Айтыш». Денизбек Чалапинов Родился 23 ноября 1933 года. Советский кыргызский актер, народный артист Кыргызстана. За свою творческую биографию создал более ста образов и сыграл больше 30 киноролей в отечественных фильмах. Созданные им образы — Яго («Отелло»), Тейитбек («Курманбек») и другие стали классикой и вошли в золотой фонд общенациональной культуры. Он также является одним из авторов «кыргызского чуда» XX столетия. Сыгранные им кинороли, особенно в фильме «Поклонись огню» («Уркуя»), стали эталоном настоящего творческого вдохновения. Денизбек Чалапинов — родоначальник трех театров: Джалал-Абадского, Тянь-Шанского (ныне Нарынского) и Иссык-Кульского.



Умер 18 июня 2015 года. Родился поэт Кемел Белеков Родился 23 ноября 1956 года в селе Корумду Иссык-Кульского района. С 1980 по 1985 год работал корреспондентом газеты «Ленинчил жаш», литсотрудником в редакции журнала «Ала-Тоо». С 1985-го является собственным корреспондентом газеты «Кыргызстан маданияты». Печатается с 1970 года. В 1984-м издан первый стихотворный сборник «Турна чакырыгы» («Журавлиный крик»).

Куда сходить

Культура

«Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников.

Куда еще сходить на этой неделе, смотрите в «Афише».

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