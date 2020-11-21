Финал республиканской математической олимпиады состоится 29 и 30 ноября

Финал республиканской математической олимпиады «Юные Пифагоры в мире техники» состоится 29 и 30 ноября. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки.



По его информации, в олимпиаде приняли участие 1 тысяча 876 школьников из всех регионов страны. В финал прошли ребята, набравшие в региональном туре от 47 до 60 баллов — это 171 участник из 616 полуфиналистов.



«Заключительный тур олимпиады пройдет, как и первые два этапа, в виде компьютерного тестирования. Оно будет проводиться на двух языках: кыргызском и русском. Ребятам предстоит решить 15 задач, охватывающих различные области математических знаний, за 60 минут. Каждому финалисту РМО будет отправлено персональное СМС-сообщение со ссылкой на участие в итоговом тестировании», — рассказали в ведомстве.