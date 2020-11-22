23 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-12.00 — Ошский рынок;

9.00-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2, 36/2;

9.00-14.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «44 га»;

9.30-14.00 — отрезки улицы Торекула Айтматова, переулок Таймырский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Куренкеева, Федорова, бульвара Эркиндик, улиц Малиновой, Баялинова, Осмонкула, Древесной, 5-й микрорайон, 43, 44;

9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы, Манаса), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, 15-я, Абаданова);

11.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 74-80;

13.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Морозова, Гражданской, Огонбаева, проспекта Чуй.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-16.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Прохладное (улицы Коммунарская, Набережная, переулок Зеленый);

9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гидростроительная, Горького, Логвиненко, Алма-Атинская, Панфилова, Гоголя, Чернышевского), Гроздь (улица Мелиораторов), Степное (улицы Гамзатова, Кавказская, Дорожная, Артезианская), Пригородное (улицы Широкая, Нижняя, 8 Марта, Марата), Кой-Таш (улицы Ракишева, Аблесова, Кул у.Кытая, Проектируемая, Койташская, Сегизбаева), Чон-Таш (улицы Сопубек, Бегалиева, Проектируемая); Сокулукский РЭС 8.30-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная, Школьная), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный), Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная), Сокулук (улицы Восточная, Монолит, Первомайская, 40 лет Победы, 60 лет Киргизии, переулок Первомайский), город Шопоков (улицы Репина, Ала-Арчинская, Космонавтов, Линейная, Шопокова, Промышленная, Советская);

9.00-12.00 — Шопоков (улица Новостройка), село Романовка (улица Гагарина);

9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Карасуйская, Опытная, Средняя, Чуйская, Школьная), Новопавловка (улица Проектируемая, 82-301);

12.00-17.00 — Шопоков (улицы Кирова, Первомайская, Чехова), села Сокулук (улицы Кайназарова, Ленина), Романовка (улица МТФ); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 25), Садовое (улицы Советская, Кошевого), Бала-Айылчи (улица Мамырбая), Спартак (улица Ленина); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Пирогова, Энгельса, 14); Кантский РЭС 8.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Калинина, Баря, Пушкина), город Кант (улицы Панфилова, Абдраимова, Горького, Гагарина, 50 лет Октября, УПП); Чуйский РЭС 9.00-18.00 — село Калиновка (улица Турумбекова); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Кичи-Кемин (улицы Омуралиева, Асанкул).