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Общество

23 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — Ошский рынок;
  • 9.00-13.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2, 36/2;
  • 9.00-14.00 — жилмассивы «Рухий-Мурас», «44 га»;
  • 9.30-14.00 — отрезки улицы Торекула Айтматова, переулок Таймырский;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Курманалиева, Салиевой, Куренкеева, Федорова, бульвара Эркиндик, улиц Малиновой, Баялинова, Осмонкула, Древесной, 5-й микрорайон, 43, 44;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-48, Чуй-49, Чуй-52 — Чуй-55, Профессора Зимы, Манаса), «Арча-Бешик» (улицы 14-я, 15-я, Абаданова);
  • 11.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 74-80;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Морозова, Гражданской, Огонбаева, проспекта Чуй.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-16.00 — села Ленинское (улицы Мостовая, Речная, Новая, Набережная, район ПМК-3), Прохладное (улицы Коммунарская, Набережная, переулок Зеленый);
  • 9.00-17.00 — села Аламедин (улицы Гидростроительная, Горького, Логвиненко, Алма-Атинская, Панфилова, Гоголя, Чернышевского), Гроздь (улица Мелиораторов), Степное (улицы Гамзатова, Кавказская, Дорожная, Артезианская), Пригородное (улицы Широкая, Нижняя, 8 Марта, Марата), Кой-Таш (улицы Ракишева, Аблесова, Кул у.Кытая, Проектируемая, Койташская, Сегизбаева), Чон-Таш (улицы Сопубек, Бегалиева, Проектируемая);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная, Школьная), Студенческое (улицы Комсомольская, Артезианская, переулок Южный), Военно-Антоновка (улицы Октябрьская, Школьная), Сокулук (улицы Восточная, Монолит, Первомайская, 40 лет Победы, 60 лет Киргизии, переулок Первомайский), город Шопоков (улицы Репина, Ала-Арчинская, Космонавтов, Линейная, Шопокова, Промышленная, Советская);
  • 9.00-12.00 — Шопоков (улица Новостройка), село Романовка (улица Гагарина);
  • 9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Карасуйская, Опытная, Средняя, Чуйская, Школьная), Новопавловка (улица Проектируемая, 82-301);
  • 12.00-17.00 — Шопоков (улицы Кирова, Первомайская, Чехова), села Сокулук (улицы Кайназарова, Ленина), Романовка (улица МТФ);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 25), Садовое (улицы Советская, Кошевого), Бала-Айылчи (улица Мамырбая), Спартак (улица Ленина);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — Кара-Балта (улицы Пирогова, Энгельса, 14);

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Мичурина, Калинина, Баря, Пушкина), город Кант (улицы Панфилова, Абдраимова, Горького, Гагарина, 50 лет Октября, УПП);

Чуйский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Калиновка (улица Турумбекова);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Кичи-Кемин (улицы Омуралиева, Асанкул).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельские управы Ачы, Беш-Мойнок, Кыргызчек, Каарман, Асанчек, Достук, Манас.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173884/
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