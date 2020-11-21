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Общество

Мама Валентины Шевченко стала чемпионкой мира виртуального турнира по боксу

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко сообщила, что ее мама стала чемпионкой мира виртуального турнира по тайскому боксу.

Она рассказала, что ее мама продемонстрировала бой с тенью — это элемент тренировочного процесса в боевых единоборствах, направленный на изучение и усвоение технических элементов без реального партнера. Начало бой с тенью берет из бокса, так как он является одним из первых официальных единоборств.

«Моя мама Елена стала чемпионкой мира в разделе «бой с тенью». Поздравляю свою маму и президента Федерации муай-тай Кыргызстана Елену», — написала Валентина Шевченко на своей странице в Instagram.

Напомним, что Елена Шевченко является президентом Федерации муай-тай Кыргызстана. Она воспитала двух дочерей — обе известные спортсменки, мировые звезды единоборств. Валентина Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе с декабря 2018 года. Антонина Шевченко — двукратная чемпионка мира по муай-тай, чемпионка Южной Америки и Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173870/
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