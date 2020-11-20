Убийство Улана Салянова. Обвиняемых просят наказать по всей строгости закона

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова.

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Суд перешел к прениям сторон.

Адвокат потерпевшей стороны Рабига Садыкова заявила, что следствие не учло политический мотив в убийстве Улана Салянова.

«Доводы обвиняемых, что они пришли в первый попавшийся дом, чтобы совершить разбой, несостоятельны. Преступная деятельность обвиняемых в Оше говорит о том, что они были подготовленными, у них было оружие. Политический мотив не был отработан ни следствием, ни судом. Я ходатайствовала о том, чтобы экстрадировать третьего подозреваемого, но прокуратура не поддержала. Прошу вынести обвиняемым наказание по всей строгости закона», — сказала Рабига Садыкова.

Аида Салянова также отметила, что политический мотив убийства не отработан следствием. В частности, не был выявлен заказчик преступления.

Напомним, что Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим. Подозреваемого в организации убийства доставили в Бишкек в мае 2019 года. Он скрывался в Москве.