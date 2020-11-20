Фильм «Жоо кулук» будет представлять Кыргызстан на «Оскаре»

Оскаровский комитет Кыргызстана выдвинул фильм «Жоо кулук» на соискание премии Американской академии искусств и наук «Оскар». Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

Лента режиссера Мирлана Абдыкалыкова будет бороться от Кыргызстана за участие в номинации «Лучший иностранный фильм».

Сложная история жизни подростка Жекшена мало кого оставит равнодушным к проблемам детей из уязвимых социальных слоев. Главному герою, несмотря на возраст, приходится решать взрослые проблемы. Его мать бросила мужа-алкоголика и вышла замуж за другого, а Жекшен решил остаться с папой и взял в свои руки решение семейных проблем. Мальчик использует способности бегуна и участвует на тушоо тоях, выигрывая денежные призы.

Фото из интернета. Кадры из фильма «Жоо кулук»

Напомним, что 93-я церемония вручения премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2020 год состоится 25 апреля в Лос-Анджелесе. Сейчас Оскаровские комитеты зарубежных стран выбирают своего кандидата в лонг-лист премии, а после специальное жюри киноакадемии подготовит шорт-лист.