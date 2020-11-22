Неделя-24. Почему торопятся с новой Конституцией, и как падает экономика страны

Главной новостью этой недели стали появление проекта новой редакции Конституции и спешная попытка назначить референдум по ней через полтора месяца — 10 января — одновременно с досрочными выборами президента. Куда так торопятся депутаты Жогорку Кенеша и кому они хотят сделать такой «подарок» к избранию?

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Ответов пока нет, как и неожиданно выяснилось, что у предложенного варианта Основного закона нет автора. Все открещивались от него со страшной силой. Отдельные нардепы стали спешно отзывать подписи под законопроектом об объявлении референдума. Некоторые заявили, что вообще ничего не подписывали.

Но скандал произошел не только из-за этого, но и самого варианта Конституции. Большинство экспертов заявили, что он является попыткой установления авторитарной власти. За Основной закон громко вступился только Садыр Жапаров, который, став и. о. президента, везде говорил, что его надо менять. При этом он вновь сослался на желание народа. Но так и не привел доказательств тому, что это действительно желание кыргызстанцев, а не его собственное.

Тем временем в остальном Кыргызстане по сравнению с январем — сентябрем 2019 года число умерших от внебольничной пневмонии увеличилось в 2,5 раза. С начала 2020-го, по данным Министерства здравоохранения, зарегистрировано 26 тысяч случаев заболевания пневмонией, в 2018 году — 24 тысячи случаев. Самый большой рост заболеваемости отмечен в Бишкеке и Иссык-Кульской области — в 1,9 раза.

Почти треть учеников в столице не охвачены дистанционным обучением. Об этом сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева. Она отметила, что, по оценкам директоров городских школ, они охватывают обучением около 70 процентов учеников. «Объективно говоря, многим детям тяжело усваивать материал онлайн. Конечно, нужна помощь семьям, где нет интернета, но объективно у Бишкека нет бюджета, чтобы решить проблему», — призналась Айжан Чыныбаева.

Кстати, кто не помнит, на дистанционку школьников отправили еще в марте.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Основной закон попал под критику

Фото 24.kg. Кукловоды, сочинившие новую Конституцию, из тени так и не вышли

10 января 2021 года в Кыргызстане состоятся досрочные выборы президента. Не исключено, что в этот же день пройдет и референдум по внесению изменений в Конституцию. На днях на сайте Жогорку Кенеша появился проект Основного закона вместе с проектом документа о назначении плебисцита. Он сразу вызвал волну критики. Подробнее в материале «Конституционная реформа — новая, но в парламент все равно придут чимкирики».

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Первая реакция общественности на предлагаемую перекройку Основного закона появилась в социальных сетях. Большая часть пользователей критикует парламентскую инициативу.

Директор Института конституционной политики Нурлан Садыков прокомментировал 24.kg предлагаемые поправки.

Экс-депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал 24.kg новую редакцию Конституции, появившуюся на официальном сайте парламента. Он возмущен — «Алмамбет Шыкмаматов: Авторы уродливой Конституции подставили Садыра Жапарова».

Подводные камни новой Конституции

Фото 24.kg. Эксперты нашли в новой редакции массу возможностей для узурпации власти

Попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек. Эксперты отмечают, что в новом проекте содержатся опасные и противоречивые новеллы. А сам главный документ страны ориентирован на возрождение авторитарного правления. Подробнее — «Цензура, зависимые суды, узурпация. Опасные сюрпризы в новой Конституции».

Восемьдесят депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Стало известно, что некоторые из инициаторов принялись спешно отзывать подписи. Нардеп Каныбек Иманалиев не поддерживал ни внесение поправок в Основной закон, ни возвращение к президентской форме правления и выборам по одномандатным округам. Он считает, что это не просто откат назад, это превратит Кыргызстан в страну-изгоя — «Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым».

В Жогорку Кенеше делают вид, что не знают, кто автор проекта новой редакции Конституции. В пресс-службе утверждают, что он подготовлен парламентом. Но в свойствах документа, вынесенного на общественное обсуждение, автором проекта новой редакции Основного закона указан заместитель руководителя аппарата главы государства Бектур Зулпиев. Редакция 24.kg собрала факты о человеке, который разработал проект, вызвавший у общественности массу негативных эмоций, — «Юрист Бакиевых. Что известно об авторе проекта Конституции Бектуре Зулпиеве».

Как поработал «Кумтор» за девять месяцев 2020 года

Фото из интернета. Центральный карьер месторождения Кумтор

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