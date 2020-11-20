В Бишкеке дети 18 медиков, работающих в очагах COVID-19, будут учиться бесплатно

В Бишкеке 18 детей медиков, работающих в очагах коронавирусной инфекции, будут бесплатно учиться в школе имени Ломоносова. Об этом 24.kg сообщили в учебном заведении.

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Отмечается, что ранее научно-образовательная школа-комплекс проводила конкурс, в котором участвовали 45 человек, из них 18 (с 1-го по 4-й классы) смогут учиться на грантовой основе.

«Предпочтение отдавали детям тех медиков, которые задействованы в очагах инфекции. Считаем, что бесплатное обучение в нашей школе — большая поддержка для медработников. Тех детей, которые не прошли тестирование в этом году, мы призываем попробовать свои силы в 2021-м», — проинформировали в школе.