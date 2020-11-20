12:09
USD 84.78
EUR 100.26
RUB 1.11
Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 56,8 миллиона, умерли более 1,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 631 тысячу 940. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 56 миллионов 834 тысячи 187 человек. Больше всего зараженных в США (11 миллионов 713 тысяч 221), Индии (8 миллионов 958 тысяч 483), Бразилии (5 миллионов 981 тысяча 767), Франции (2 миллиона 137 тысяч 96), России (1 миллион 998 тысяч 996), Испании (1 миллион 541 тысяча 574), Великобритании (1 миллион 456 тысяч 940), Аргентине (1 миллион 349 тысяч 434), Италии (1 миллион 308 тысяч 528) и Колумбии (1 миллион 225 тысяч 490).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 36,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 331 тысячу 189.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 359 тысяч 599. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 260 человек. В том числе в США скончались 252 тысячи 514 человек, Бразилии — 168 тысяч 61, Индии — 131 тысяча 578, Мексике — 100 тысяч 104 и Великобритании — 53 тысячи 870.

В Кыргызстане зарегистрировали 68 тысяч 702 случая заражения коронавирусом, в Казахстане — 123 тысячи 888, Узбекистане — 70 тысяч 921, Таджикистане — 11 тысяч 772.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173795/
просмотров: 187
Версия для печати
Материалы по теме
Работодатели в России задолжали мигрантам из Кыргызстана 100 миллионов рублей
В Кыргызстане еще 11 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане за сутки от коронавируса умерли шесть человек
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 427 человек
В КР выявили 386 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 68 702
В Кыргызстан из Узбекистана привезли 80 контейнеров для строительства больниц
COVID-19. В Минздраве рассказали, как правильно дезинфицировать смартфон
Владельцев «Асанбай центра» и «Зимней Бухты» оштрафовали на 26 тысяч сомов
В мире COVID-19 заразились свыше 56,2 миллиона, умерли более 1,3 миллиона
Передумали. Кинотеатры в стране пока решили все-таки не открывать
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке закрыли 25&nbsp;маршрутных линий. Водители увольняются В Бишкеке закрыли 25 маршрутных линий. Водители увольняются
Митинг у&nbsp;Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и&nbsp;милицией Митинг у Верховного суда. Перепалка между сторонниками Атамбаева и милицией
Вы&nbsp;готовы скинуться на&nbsp;выплату внешнего долга? Голосование Вы готовы скинуться на выплату внешнего долга? Голосование
В&nbsp;кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с&nbsp;его адвокатом В кабинете Сооронбая Жээнбекова нашли запись разговора Атамбаева с его адвокатом
Бизнес
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера&nbsp;О! со&nbsp;СКИДКОЙ до&nbsp;90&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; только один день ПРЕМИАЛЬНЫЕ номера О! со СКИДКОЙ до 90 процентов — только один день
Онлайн-кредит без справок и&nbsp;поручителей в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Онлайн-кредит без справок и поручителей в приложении «Мой О!»
20 ноября, пятница
12:00
Юристы: Назначение референдума не может быть принято ранее 18 января 2021 года Юристы: Назначение референдума не может быть принято ра...
12:00
Каныбек Иманалиев о том, как Садыр Жапаров хочет стать Бердымухамедовым
11:27
Дело «Акнета». Кубана Ажимудинова оставили под стражей
11:23
Мэрия проанализировала уровень дистанционного обучения в школах Бишкека
11:23
Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов