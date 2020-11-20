В мире COVID-19 заразились свыше 56,8 миллиона, умерли более 1,3 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 631 тысячу 940. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 56 миллионов 834 тысячи 187 человек. Больше всего зараженных в США (11 миллионов 713 тысяч 221), Индии (8 миллионов 958 тысяч 483), Бразилии (5 миллионов 981 тысяча 767), Франции (2 миллиона 137 тысяч 96), России (1 миллион 998 тысяч 996), Испании (1 миллион 541 тысяча 574), Великобритании (1 миллион 456 тысяч 940), Аргентине (1 миллион 349 тысяч 434), Италии (1 миллион 308 тысяч 528) и Колумбии (1 миллион 225 тысяч 490).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 36,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 331 тысячу 189.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 359 тысяч 599. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 260 человек. В том числе в США скончались 252 тысячи 514 человек, Бразилии — 168 тысяч 61, Индии — 131 тысяча 578, Мексике — 100 тысяч 104 и Великобритании — 53 тысячи 870.

В Кыргызстане зарегистрировали 68 тысяч 702 случая заражения коронавирусом, в Казахстане — 123 тысячи 888, Узбекистане — 70 тысяч 921, Таджикистане — 11 тысяч 772.