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Общество
Сюжет: COVID-19

Работодатели в России задолжали мигрантам из Кыргызстана 100 миллионов рублей

Во время первой волны коронавируса мигрантам из Кыргызстана в России предложили примерно шесть тысяч вакансий для трудоустройства. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель представительства Государственной службы миграции КР в РФ Майрамбек Бейшенов.

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По его словам, работа по поддержке кыргызстанцев в период пандемии COVID-19 продолжается и сегодня. Соотечественникам предложили 18 тысяч 500 различных вакансий в Москве, Московской области и регионах.

«В некоторых случаях наши предложения приняли, кто-то устроился на работу. База вакансий обновляется ежедневно. Выходим на крупных работодателей, кондитерские фабрики, службы такси, строительные компании», — сказал он.

Майрамбек Бейшенов также отметил, что в представительство обращаются кыргызстанцы, которым не выдают зарплаты недобросовестные работодатели, общая задолженность — примерно 100 миллионов рублей. В связи в этим ведомство на сегодня возместило более 45 миллионов нашим соотечественникам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173794/
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