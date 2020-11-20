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Общество

Энергокомпании готовы к зиме. Отключений не будет

Энергокомпании готовы к осенне-зимнему периоду 2020-2021. Об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного комитета по промышленности, энергетике и недропользованию Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, в целом энергокомпании завершили ремонтную деятельность в соответствии с запланированными задачами.

«ОАО «Электрические станции» произведен расчет режима работы ТЭЦ Бишкека в отопительный период и определена структура расхода топлива с учетом водно-энергетического баланса на 2020 год и первый квартал 2021 года», — рассказал Жыргалбек Сагынбаев.

Он также напомнил о договоре с Казахстаном о поставке электроэнергии.

«Казахстан, согласно договору, уже поставляет в страну электроэнергию. Поэтому можем заверить, что отключений и сбоев электричества в этом году не будет», — сказал Жыргалбек Сагынбаев.

По состоянию на 20 ноября объем Токтогульского водохранилища составил 14,2 миллиарда кубометров, что на 2,3 миллиарда кубов меньше по сравнению с прошлым годом.

Первый заместитель генерального директора ОАО «Электрические станции» Таалайбек Бектенов отметил, что в республике наблюдается рост потребления электроэнергии.

«Например, за прошедшие сутки потребление энергии составило 65 тысяч 604 тысячи киловатт-часов. Этот показатель очень разнится с прошлым годом, когда он составлял 54 миллиона 400 тысяч», — сказал Таалайбек Бектенов.

Отмечается, что по состоянию на 20 ноября остаток угля на складе ТЭЦ Бишкека составил 299,1 тысячи тонн.

В то же время на ТЭЦ завезено 67 тысяч тонн казахстанского угля, 326,4 тысячи тонн кара-кечинского угля, 29 тысяч тонн ташкумырского угля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173792/
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