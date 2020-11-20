Мэрия поможет с восстановлением документов семье, у которой сгорел дом

Аким Свердловского района Мурат Осмонов провел экстренное совещание с руководителями районных служб относительно многодетной семьи, у которой сгорел дом в жилмассиве «Бакай-Ата». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, пожар в частном доме произошел в ночь с 16 на 17 ноября в жилмассиве «Бакай-Ата». В нем жила семья с тремя детьми. Никто не пострадал. Сейчас погорельцы временно проживают в доме своих друзей.

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«Причиной возгорания стал взрыв масляного обогревателя. К сожалению, сгорела кровля дома площадью 48 квадратных метров, вся бытовая техника, мебель, личные вещи, документы и денежные средства», — отметили в мэрии.

Глава района Мурат Осмонов поручил начальнику МТУ № 21 провести разъяснительные работы среди жителей об обязательном страховании жилья и осторожного обращения с электрическими приборами. Также оказать содействие на восстановление документов и получение помощи, организовать добровольный сбор денежных средств для поддержки семьи.

«Районный акимиат и профсоюзный комитет рассмотрят возможность перечисления однодневной заработной платы сотрудников райадминистрации и выделения денежных средств из фонда непредвиденных расходов. Начальник районного управления социального развития рассмотрит вопрос об оказании материальной помощи», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что если горожане хотят поддержать семью, то могут обратиться по номерам: 0709180677, 0702411901 Жылдыз и Мээрим Кулжабаевы.