В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 427 человек

В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 427 человек. Об этом сообщили в республиканском штабе.

Уточняется, что в Бишкеке выздоровел 91 человек, Оше — 2, Чуйской области — 81, Ошской — 55, Таласской — 11, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 33, Джалал-Абадской — 85, Баткенской — 66.

За весь период выздоровели 59 тысяч 789 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.