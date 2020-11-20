В регионах Кыргызстана средний медперсонал стоит в очереди на работу

Кроме Бишкека и Оша, во многих регионах Кыргызстана отмечается переизбыток среднего медперсонала. Об этом на онлайн-форуме сообщил замминистра здравоохранения Мадамин Каратаев.

По его словам, по республике открыто 27 медколледжей. «Это очень много. В первую очередь нужно говорить не о количестве медицинских учебных заведений, а о качестве подготовки, о том, насколько полученные знания востребованы практическим здравоохранением», — сказал замминистра.

Он отметил дисбаланс между подготовкой специалистов сестринского дела и потребностью кадров. «В Нарыне или Баткене, к примеру, очередь из желающих устроиться на работу. Так не должно быть. Нужно работать с руководителями учебных заведений и работниками практического здравоохранения, чтобы не было дисбаланса», — подчеркнул Мадамин Каратаев.

Сегодня в государственной системе трудится более 33 тысяч средних медработников.

На встрече отмечено, что благодаря ужесточению лицензионных требований с 2018 года не открыли ни одного нового медицинского колледжа. Многие подавали заявки, однако не соответствовали требованиям (наличие материально-технической и клинической баз, оборудования).