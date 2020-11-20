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Общество

В Бишкеке пройдет конкурс американской песни

Десять учащихся средних школ и восемь студентов университетов, которые были выбраны лучшими из более чем 700 конкурсантов со всего Кыргызстана, будут бороться за шанс выиграть конкурс американской песни 2020 года сегодня.

Конкурс будет транслироваться в прямом эфире на канале «TV1 KG Шаары» и YouTube, сообщает посольство США в КР.

Финал оценивает жюри, в составе которого представитель Министерства образования, певец Мирбек Атабеков, американский исполнитель Бен Райт из группы Henhouse Prowlers и сотрудник посольства США.

Ученики из 65 средних школ Ошской, Нарынской, Таласской областей и столицы участвовали в конкурсе в этом году. Более ста студентов из семи университетов Бишкека и Оша соревновались в региональных конкурсах, прежде чем лучшие из них были отобраны для участия в финале. Чтобы получить шанс участвовать в республиканском конкурсе, участники разучивали и представляли песни американских исполнителей.

Диппредставительство ежегодно проводит конкурс американской песни в партнерстве с общественным фондом «Фонд Sun People» с 2014-го. Цель — стимулировать молодежь к изучению английского языка и стремлению узнавать больше об искусстве и культуре США через исполнение песен известных исполнителей.

В этом году конкурс из-за коронавируса проводится в виртуальном режиме. Для того чтобы защитить участников, судей и технический персонал от пандемии, участники записали музыкальные ролики профессионального качества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173741/
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