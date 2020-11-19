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Общество

20 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Ак-Тилек-2» (отрезки 3-4-й улиц);
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Гоголя, Московской, Суюнбаева, Осмонкула, Фрунзе;
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 6/2, насосная;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-45, Чуй-48 — Чуй-50, Чуй-52 — Чуй-54), «Алтын—Бешик» (улицы Республиканская, Долон).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 10.00-15.00 — села Мраморное, Лесхоз, жилмассивы «Тендик», МТФ-2;
  • 9.00-17.00 — села Октябрьское (улицы Гоголя, Калинина, 22-го партсъезда, Куйбышева, Фабричная, Октябрьская), Степное (улицы Гамзатова, Кавказская, Дорожная, Артезианская), Кой-Таш (улицы Ракишева, Аблесова, Кул у. Кытай, Проектируемая, Кой-Ташская, Сегизбаева), Гроздь (улица Пятилетка), Вверхний Ат-Башы, Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Панфилова);

Сокулукский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Чон-Джар (улица Термечикова), Восточное (улицы Дагестанская, Школьная, Дружбы, Тимирязева, Акушинская, Манас), Джаны-Джер (улицы Северная, Молодой Гвардии, Карла Маркса, Восточная, Бугорная, переулок Строительный), Новопавловка (улица Лавровых), Студенческое (улицы Артезианская, Новосадовая, Садовая, переулок Новосадовый);
  • 9.00-17.00 — город Шопоков (улицы Ленина, Киевская, Московская, Победа, Советская, Тургенева, Кирова, Чехова, Первомайская, переулок Зеленый), села Сокулук (улицы Ленина, Кайназаровой), Романовка (район МТФ), Асылбаш (улицы Доолот, Крупской, Ленина, Сурабалды, Сураналы, Кашка-Суу, Омурбека, Тоголок), Новопавловка (улица Проектируемая, 82-301);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ак-Суу (улица Добровольского, 25), Садовое (район МТФ-3), Петровка (улица Водоемная), Спартак (улица Ленина);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Ленина, 33-37, Вокзальная, Дзержинского, Энергетическая, Советская, Жаштык, Восточная, Коржова, Садовая, Центральная, Почтовая, Советский уголок, Пирогова, Ракетная, Куйбышева, Ленинградская, Звездная, Ильича, Михайлова, Московская, Чкалова, Некрасова, переулки Почтовый, Ленинский), села Кызыл-Дыйкан, Мамбеталиева;

Кантский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Мира, Строительная, Мичурина, Калинина, Баря, Манаса, Чкалова), Киргшелк (улицы Герцена, Дзержинского), город Кант (улицы Джакыпова, Крупской);

Чуйский РЭС

  • 9.00-16.00 — село Чуй (улицы Полевая, Пионерская, Октябрьская);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улицы Молочная, Омуралиева), Кичи-Кемин (улицы Омуралиева, Тологонова).
3
Ошская область
  • 9.00-18.00 — сельская управа Кулатова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173712/
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