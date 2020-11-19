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Общество

Кыргызстанец представит Центральную Азию на Международном дне русского романса

В международном конкурсе исполнителей русского романса «Среднеазиатская Романсиада» первое место занял кыргызстанец Ильгиз Усенов. Об этом сообщили в посольстве России в КР.

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По его данным, более 60 участников из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана продемонстрировали высокое мастерство исполнения русского романса.

«Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации участники из Алматы, Ташкента и Душанбе присоединились к конкурсу в режиме телемоста, что никак не отразилось на качестве выступлений», — проинформировали в диппредставительстве.

Отмечается, что победитель Ильгиз Усенов представит КР на Международном дне русского романса в Кремлевском дворце в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173704/
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