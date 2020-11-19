Школы, кафе и общественные бани в Джалал-Абаде возобновили работу

Школы Джалал-Абада заработают в режиме офлайн с 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, городской штаб разрешил учащимся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов вернуться к обычному формату обучения.

«Остальные продолжат учиться в режиме онлайн. Решение касается всех образовательных учреждений, как государственных, так и частных», — уточнили в мэрии.