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Общество
Сюжет: COVID-19

Школы, кафе и общественные бани в Джалал-Абаде возобновили работу

Школы Джалал-Абада заработают в режиме офлайн с 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, городской штаб разрешил учащимся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов вернуться к обычному формату обучения.

«Остальные продолжат учиться в режиме онлайн. Решение касается всех образовательных учреждений, как государственных, так и частных», — уточнили в мэрии.

Сообщается, что также с 20 ноября разрешили вести деятельность объектам общепита, авторынку, бильярдным залам, общественным баням, а также проводить пятничную молитву в мечетях. По-прежнему ограничения действуют на детские сады и компьютерные клубы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173691/
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