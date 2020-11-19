Школы, кафе и общественные бани в Джалал-Абаде возобновили работу
19:25, 19 ноября 2020, Бишкек - 24.kg, Бегимай ЖАНЫБЕКОВА
Школы Джалал-Абада заработают в режиме офлайн с 23 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
По ее данным, городской штаб разрешил учащимся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов вернуться к обычному формату обучения.
«Остальные продолжат учиться в режиме онлайн. Решение касается всех образовательных учреждений, как государственных, так и частных», — уточнили в мэрии.
Сообщается, что также с 20 ноября разрешили вести деятельность объектам общепита, авторынку, бильярдным залам, общественным баням, а также проводить пятничную молитву в мечетях. По-прежнему ограничения действуют на детские сады и компьютерные клубы.